Tatvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende Tatvan Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Şiirlerin okunması ile devam eden program, tebriklerin kabulü ile sona erdi.

Programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kamu kurum amirleri, askeri erkan, STK temsilcileri, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.