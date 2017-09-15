Tatvan’da 300 kaçak şahıs yakalandı

Dün gece saatlerinde rutin yol kontrolü yapan Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bazı araçlar içerisinde yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Bangladeş, Irak ve İran uyruklu şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan ekipler, sabah saatlerine kadar farklı ülkelerden gelen 300 kaçak şahsı yakaladı. Geceyi Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda geçiren şahıslar, gündüz ise sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından çoğunluğunu çocuk, genç ve kadınların oluşturduğu şahıslar, emniyete sevk edildi. Kaçak şahısların Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Geceyi kapalı spor salonunda geçiren kaçak şahıslar için ilçe halkı da seferber oldu. İlçedeki hayırsever vatandaşlar, yanlarına aldıkları yiyecek, giyecek, battaniye ve bebek malzemeleri ile soluğu spor salonunda alarak, kaçak şahıslara yardım eli uzattı.

Kaçak şahısların yeme ve içme ihtiyaçlarının spor salonunda karşılandığını söyleyen Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Erhan Tunç, "Yabancı şahıslar gruplar halinde buraya getirildi. Burada duş ve yeme, içme ihtiyaçları karşılandı. Ardından, toplum sağlığı merkezine bağlı sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildiler. Daha sonra gerekli işlemlerinin yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldüler" diye konuştu.