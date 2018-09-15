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Tatvan'da 5 yaşındaki çocuk düğünde maganda kurşunuyla yaralandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sırasında seken kurşun, bir çocuğun ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sırasında seken kurşun, bir çocuğun ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.


Alınan bilgiye göre, olay bugün öğle saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Eğritaş köyünde meydana geldi. Köy meydanında yapılan düğünde gelinin eve getirildiği sırada havaya sıkılan kurşunlardan biri sekerek düğün alanında bulunan Rabia Karabulut'un (5) göğsüne isabet etti. Halayların çekildiği esnada küçük kız kanlar içinde yere yığıldı. Ağır şekilde yaralanan küçük kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Küçük kızın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.


Olay sonrası köye giden jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Düğüne katılan bazı davetliler, birçok üzücü olay yaşanması ve yasaklanmasına karşın düğünde silah sıkılma geleneğinden halen vazgeçilmemiş olmasına tepki gösterdi.

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