Tatvan'da açılan spor kursları meyvelerini verdi

Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan spor kursları meyvelerini verdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), spor lisesi ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adaylarına yönelik olarak Tatvan'da açılan kurslar sonucunda büyük başarı elde edildi. Tamamen ücretsiz bir şekilde düzenlenen ve oldukça verimli geçen kurslar neticesinde katılım gösteren öğrencilerden 42'si çeşitli üniversitelerin BESYO bölümlerine, 10 öğrenci spor lisesine ve son olarak 7 öğrenci ise POMEM'e yerleşme başarısı elde etti. Toplam 59 öğrenci, hayallerindeki üniversite, bölüm, okul ve mesleğe kavuşmasına imkan sunan kursların bu yıl devam ettirileceği belirtildi.

Açılan kurslar sayesinde elde edilen başarılarla ilgili değerlendirmede bulunan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, elden edilen barıdan ötürü öğrencilere tebriklerini, emeği geçenlere ise teşekkürlerini iletti. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda özel yetenek ve fiziki yeterlilik sınavlarına yönelik kursların açılmaya devam edileceğini kaydeden Kaymakam Özkan, “Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz tarafından açılan spor kurslarımız sayesinde toplam 59 öğrencimizin hayallerindeki üniversite, bölüm, okul ve mesleğe kavuşmuş olması bizleri son derece mutlu etti. Elde edilen başarılarla açılan kursların hedeflenen amaca ulaştığını görüyoruz. Öğrencilerimizin azmi ve başarısı ile bir kez daha gururlandık. İnşallah genel spor kurslarının yanında yine BESYO, spor liseleri ve POMEM sıvaları için kurs açmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile ile başta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, antrenörlerine ve personellerine katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca öğrencilerimize de bir kez daha tebriklerimi iletiyor, kendilerine gerek meslek yaşamlarında ve gerekse eğitim hayatlarında başarı ve zihin açıklığı diliyorum” diye konuştu.