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08 Mayıs 2018 09:12

Tatvan’da “Anneler Günü” etkinliği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde annelere yönelik “Anneler Günü” etkinliği düzenlendi.

Tatvan’da “Anneler Günü” etkinliği

08 Mayıs 2018 09:12


Başkanlığını Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan’ın yaptığı Gönül Elçileri tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında ilçedeki annelerle bir araya gelen Arzu Özkan, programa katılan annelerin gününü kutlayarak, çiçek ve hediye takdiminde bulundu.


Anneler Günü gibi oldukça anlamlı bir gün vesilesiyle annelerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Arzu Özkan, “Öncelikle bütün annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularla kutlarım. Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizler bizlerin baş tacısınız. Bu anlamlı günde davetimizi kırmayıp geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum” diye konuştu.


Düzenlenen etkinlik; hediye çekilişi, müzik dinletisi, halay çekilmesi ve ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.


Etkinliğe; ilçedeki annelerin yanı sıra kamu kurum amirlerinin eşleri ve çok sayıda davetli katıldı.




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