Tatvan’da ‘Anneler Günü’ etkinliği

Tatvan’daki bir alışveriş merkezinde kurulan serginin açılış kurdelesi Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nagihan Alibeyoğlu, Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir’in eşi Havva Erdemir ile Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Kılıç’ın eşi Nihal Kılıç tarafından kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, halı atölyesi, filografi, el sanatları, hat ve tezhip, çeyiz, dikiş nakış, sabun işleme ve benzeri kurslardaki kursiyerler tarafından yapılmış olan el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergi gezildi.

Gün boyunca açık kalacak olan sergi, yoğun ilgi gördü.