Tatvan’da "Arife günü" telaşı

Kurban bayramı dolayısıyla Tatvan Belediyesi tarafından ilçe girişinde kurulan hayvan pazarında bayram öncesi son gün yoğunluğu yaşanıyor. Kurban kesrmek isteyen vatandaşlar pazarının yolunu tutuyor. Pazara gelen alıcı ve satılar arasında sıkı sıkıya pazarlıklar yapılırken, fiyatların bu yıl yüksek olması nedeniyle kurbanlıklar fazla rağbet görmüyor. Kilo ve cinslerine göre fiyatları 700 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkan kurbanlar ise alıcı bekliyor. Alıcı fiyatın yüksek olmasından yakınırken, satıcı ise yüksek fiyatları maliyetin artmasına bağlıyor. Pazarda fiyatta anlaşan vatandaşlar kurbanlarını alıp evin yolunu tutarken, fiyatları yüksek bulan bazı vatandaşlar ise kurbanlık alımı için fiyatların düşmesini bekliyor.

Öte yandan, bayram telaşı ve yoğunluğunun yaşandığı yerlerden biride Tatvan ilçe merkezi. Kurban bayramı dolayısıyla tatlı bir telaşın yaşandığı ilçede, esnaflar bayram alışverişleri için ilçe merkezine tezgahlarını kurdu. Giyimden, bayram şekerine kadar bir çok ürünün yer aldığı tezgahlarda bayram hareketliliği kendini iyiden iyiye gösteriyor. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı pazarın yolunu tuttu. Ciddi bir yoğunluğun yaşandığı ilçede esnaf yoğunluktan oldukça memnun. Ayrıca yoğunluğun yaşandığı diğer yerlerden biri olan pastaneler ise siparişlere yetişmeye çalışıyor. Özellikle baklava ve kadayıfa yoğun talep alan pastaneciler gece geç saatlere kadar hizmet verecek. Benzer yoğunluklardan biri de ilçede hizmet veren berber ve kuaförlerde yaşanıyor. Bayram traşlarını son güne bırakan vatandaşlar traş olabilmek için uzun süre berber ve kuaförlerde sıra beklemek zorunda kaldı. Gelen müşterilerini geri çevirmek istemeyen berber ve kuaförlerden bazıları randevu sistemine geçerken bazıları ise işi hızlandırarak daha çok müşteriye hizmet vermeye çalışıyor. Müşterilerini geri çevirmek istemeyen kuaför ve beraberler gece geç saatlere kadar yoğun bir mesai yapacak.