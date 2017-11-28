Tatvan’da ‘asayiş ve güvenlik’ toplantısı

Tatvan Öğretmenevinde Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçenin asayiş ve güvenlik durumu masaya yatırıldı. İlgili kurum amirlerinden ilçenin asayiş ve güvenlik konusundaki son durumuyla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan; asayiş ve güvenlik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Kaymakam Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, ilgili kurum amirleri ile STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile esnaf temsilcileri katıldı.