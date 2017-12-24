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24 Aralık 2017 09:41

Tatvan’da asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Tatvan’da asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi

24 Aralık 2017 09:41


Tatvan Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda ilçenin asayiş ve güvenlik durumu masaya yatırıldı. İlgili kurum amirlerinden ilçenin asayiş ve güvenlik konusundaki son durumuyla ilgili bilgi alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçede asayiş ve güvenlik noktasında her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş, İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, ilgili kurum amirleri ile STK temsilcileri, muhtarları ve esnaf temsilcileri katıldı.




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