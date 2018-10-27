Tatvan'da asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) toplantı salonunda düzenlenen toplantıda ilçenin asayiş ve güvenlik durumu masaya yatırıldı. İlgili kurum amirlerinden ilçenin asayiş ve güvenlik konusundaki son durumuyla ilgili bilgi alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçe genelinde asayiş ve güvenlik noktasında her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Kaymakam Özkan başkanlığında düzenlen toplantıya ilgili kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.