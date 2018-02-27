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27 Şubat 2018 09:10

Tatvan’da aylık asayiş ve güvenlik toplantısı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında aylık asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Tatvan’da aylık asayiş ve güvenlik toplantısı

27 Şubat 2018 09:10


Tatvan Öğretmenevinin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, ilçenin asayiş ve güvenlik durumu masaya yatırıldı. İlgili kurum amirlerinden ilçenin asayiş ve güvenlik konusundaki son durumuyla ilgili bilgi alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçede asayiş ve güvenlik noktasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.


Kaymakam Özkan başkanlığında düzenlen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş, İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, ilgili kurum amirleri ile STK temsilcileri, muhtarlar ve esnaf temsilcileri katıldı.




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