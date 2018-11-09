Tatvan'da “bağımlılıkla mücadele” semineri

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde ilçedeki lise öğretmenleri ve idarecilerine yönelik “Bağımlılıkla Mücadele” projesi kapsamında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde, madde bağımlılığıyla mücadele yöntemleri anlatıldı. Sunum ve sekretaryasını İlçe Sağlık Müdürlüğünün yaptığı seminer kapsamında ayrıca Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından birer sunum yapıldı. Yapılan sunumlarda; uyuşturucu maddeye bulaşmanın nedenleri, uyuşturucuya bulaşan bireylerin savunma mekanizmaları, madde bağımlılarının tespiti ve alınması gereken önlemler, uyuşturucu madde ile mücadelede ailelere düşen görevler ve madde bağımlılarının tedavi yöntemleri anlatıldı.

Düzenlenen seminere Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Akhan ve ilçedeki lise öğretmenleri ile idarecileri katıldı.