Tatvan'da “Bağımlılıkla mücadele” semineri düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaymakamlık koordinesinde “Bağımlılıkla mücadele projesi” kapsamında seminer düzenlendi.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan üniversiteye hazırlık destekleme yetiştirme kursu öğretmenleri, usta öğreticiler, öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak düzenlenen seminer kapsamında madde bağımlılığıyla mücadele yöntemleri anlatıldı. Sunum ve sekretaryasını İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı seminerde yapılan sunumlarda, uyuşturucu maddeye bulaşmanın nedenleri, uyuşturucuya bulaşan bireylerin savunma mekanizmaları, ailelerin sağlıklı bireyler yetiştirmesi için yapılması gerekenler, madde bağımlılarının tespiti ve alınması gereken önlemler, uyuşturucu madde ile mücadelede ailelere düşen görevler ve madde bağımlılarının tedavi yöntemleri anlatıldı. Ayrıca, seminer kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Emrah Dilek tarafından da “Madde bağımlılığı ve ebeveyn farkındalık eğitimi” üzerine bir sunum gerçekleştirildi.

Sunum sonrası Halk Eğitim Müdürü Kazım Acar ise, "Madde bağımlılığı" ile ilgili tespitlerde bulunarak; bunun önlenmesi için topyekûn mücadele ve ailelerin sağlıklı çocuk yetiştirmenin bilincinde olması gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.