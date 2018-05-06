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06 Mayıs 2018 20:58

Tatvan’da başarılı 300 öğrenciye bisiklet hediye edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Sağlık İçin Pedalla" projesi kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesindeki derslerinde başarılı 300 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Tatvan’da başarılı 300 öğrenciye bisiklet hediye edildi

06 Mayıs 2018 20:58


Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, Tatvan Belediyesi ve Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonuyla ilçenin Van Gölü sahilinde bisiklet dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve diğer katılımcılar tarafından başarılı 300 öğrenciye bisikletleri dağıtıldı.


Hem öğrencilere bisikletlerini dağıtan hem başarılarından ötürü tebriklerini ileten İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, öğrencilere bol bol spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.


Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise Tatvan Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da derslerinde başarılı olan öğrencileri bisiklet hediyesi ile ödüllendirdiklerini söyledi. Geçen yıl başarı sıralamasına girmiş 200 öğrenciyi bu yıl ise 300 öğrenciyi ödüllendirdiklerini belirten Başkan Aksoy, “Bugün düzenlediğimiz törenle başarılı öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Gençlerimizin okula ve derslerine ayrı bir önem vermesi gerekiyor. Öğretmenlerinin ve velilerinin sözlerini dinlemesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve bol bol ders çalışması gerek. Başarılı olan her öğrencimizi hediyeler ile ödüllendireceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, derslerinde başarılı olup bisiklet hediyesini alan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından derslerinde başarılı olan ilçe genelindeki ve bağlı köylerdeki 300 öğrenciye, Tatvan Belediyesi tarafından bisiklet dağıtıldı.




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