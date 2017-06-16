Tatvan’da başarılı öğretmenler ödüllendirildi

Göstermiş oldukları gayret ve başarıdan ötürü Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilen 9 öğretmenin başarı belgesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer tarafından takdim edildi. 23 Nisan Ulusal, Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerine yönelik düzenlenen “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” etkinliğinde görev alan başarılı öğretmenleri makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, belgelerini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.