Tatvan’da Bayramlaşma programı düzenlendi

Bayramlaşma programı çerçevesinde Tatvan’daki bir AVM’de bir araya gelen protokol üyeleri, kurum amirleri, kurum personelleri, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları, vatandaşlar ve davetliler bir birlerinin bayramlarını kutladı. Düzenlenen bayramlaşma programında bir konuşma yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Bayramın sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesi temennisinde bulunan Kaymakam Özkan, İslam Coğrafyasında yaşanan zulümlere dikkat çekti. Yaşanan zulümler için "Her zaman söylüyoruz bu yaşanan zulumler zalim ve mazlumun kavgası, hak ve batılın kavgası, haç ile hilalin kavgasıdır" diyen Kaymakam Özkan, "Evet bu kavga sürecek belki ama Allah’ın izni ile bu kavgadan dimdik çıkacak olan bir millet varsa oda bizleriz. Bu kavga ve mücadele sürecek. Hak batıla, mazlum zalime, hilal haça galip gelene kadar sürecek. Bizlerde bunu Allah’ın izni ile onurumuzla, gururumuzla, iman ve izanımızla sonuna kadar sürdüreceğiz. Bundan galip çıkmanın tek yolu da birlik ve beraberliktir, aradan fitne ve fesatı çıkarmaktır, bir birine sarılmak, bir birini kucaklamaktır. İnşallah bu güzel bayram günü güzelliklere, birlikteliğe ve beraberliğe, dualarımızın kabulüne, dünya coğrafyasında, İslam coğrafyasında huzura ve mutluluğa vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle Allah bayramımızı mübarek dualarımızı ise kabul eylesin" diye konuştu.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ise “11 ayın sultanı olan Ramazan ayını geride bıraktık. Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Bizi bayrama kavuşturan Allah’a hamd-ü senâlar olsun. Bayramın da Ramazan ayı gibi huzur barış ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyorum. Bu vesileyle hepinizin bayramını tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Merkezdeki bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı, Jandarma Bölge Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Asker Alma Daire Başkanlığı ve Jandarma Özel Harekat Komutanlığına bayram ziyaretinde bulunuldu.

Düzenlenen programa Kaymakam Özkan, Tatvan 10. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, Ak Parti Bitlis Milletvekili Adayları Cemal Taşar ve Fevzi Taşdemir, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.