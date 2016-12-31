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31 Aralık 2016 16:25

Tatvan’da bir yıl içinde 854 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

Tatvan’da bir yıl içinde 854 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

31 Aralık 2016 16:25

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi’nde 2016 yılı süresince 701 bin hastaya poliklinik, 153 bin hastaya ise acil servis hizmeti olmak üzere toplamda 854 bin kişiye sağlık hizmeti verildi.
Hastanenin sağlık hizmetleri hakkında gazetecileri bilgilendiren Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Yaşar Akay, 2015 yılında 586 bin hastaya poliklinik, 158 bin hastaya acil servis hizmeti verildiğini, 2016 yılında ise 701 bin hastaya poliklinik, 153 bin hastaya acil servis hizmeti verildiğini söyledi. Yeni hastaneye taşındıktan sonra doktor ile sağlık personeli kadrosunu genişlettiklerini ve yeni üniteler açarak daha iyi bir sağlık hizmeti sunma imkanına sahip olduklarını kaydeden Akay, “Ayrıca, hastanemizde 2015 yılında 6 bin 900 ameliyat, 3 bin 200 doğum gerçekleştirilmişti. 2016 yılında ise ameliyat sayısı 10 bin 600’e çıktı, doğum sayısı da 4 bine ulaştı. Yeni hastanemizde hizmet vermeye başladığımız günden bu yana kalp anjiyosu, kemoterapi ünitesi, iki basamaklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve erişkin yoğun bakım ünitesini hizmete açtık. Anjiyo ünitesini hizmete açtığımızdan bu yana hastanemize 413 anjiyo başvurusu yapıldı ve 186 stent taktırıldı. Biz burada bir nevi bölgeye sağlık hizmeti veriyoruz. Hastanemizin donanımlı olmasından dolayı diğer ilçelerimizden çok sayıda hasta buraya geliyor ve çevre il ile ilçelerden de burayı tercih eden çok sayıda hasta var. Mümkün olduğunca dışarıya sevk yapmayarak burada iyi bir sağlık hizmeti veriyoruz. Dışarıya olan sevk oranında şuan itibarıyla yüzde 30 azalma var. Hizmete açmayı planladığımız yan dallarla birlikte İnşallah dışarıya olan sevk oranını daha da aza indireceğiz" dedi.
Sağlık hizmetini daha da genişletmeyi planladıklarını ifade eden Akay, “2017 yılında hastanemiz bünyesinde yanık, çocuk yoğun bakım ve çocuk fizik tedavi ünitelerini hizmete açmayı planlıyoruz. Ayrıca, burada test ve tanısı yapılan kısırlık tedavisine de başlayacağız. Hastane içinde bir de çocuk kreşi yapılacak” dedi.



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