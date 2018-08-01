Tatvan’da Çekmece köyünün içme suyu sorunu çözüldü

Çekmece köyünün su sıkıntısının giderilmesi için Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın talimatı doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Tatvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen yaklaşık bir aylık sondaj çalışması neticesinde yeni bir su kaynağı tespit edildi. Köyün eski su deposu yanındaki bir mevkide yapılan sondaj çalışması ile yerin 130 metre altındaki su kaynağına ulaşıldı. Saatlik 15 ton su kapasiteli su kaynağına ulaşılmasıyla köyün içme suyu sorunu çözüme kavuşturulmuş oldu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, uzun bir süredir su sıkıntısının yaşandığı Çekmece köyünün içme suyu sıkıntısının çözüme kavuşturulması için yaklaşık bir aydır çalışmaların devam ettiğini söyledi. Özkan, “Çekmece köyümüzde uzun bir süredir özellikle yaz aylarında sık sık içme suyu sıkıntısı yaşanıyordu. Bizler de Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz vasıtasıyla bu sorunun çözümü için çalışma başlattık. Yaklaşık bir ay devam eden çalışmalar sonucunda da saatte yaklaşık 15 ton su verebilen bir kaynağa ulaştık. Bu alanda gerekli sondaj çalışmaları yapılarak kaynak su yüzeye çıkarıldı. Yapılan tahlillerde de suyun temiz olduğu anlaşıldı. Bu işlemlerin ardından kaynağın bulunduğu alanda 100 tonluk bir su deposu yapılacak. Yapılacak olan bu su deposuna ilaveten kurulacak olan güneş enerjisi sistemiyle bu su, köyün şebeke sularına aktarılacak. Bu sayede de uzun bir süredir özellikle yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığı Çekmece köyümüzün su sıkıntısını da gidermiş olacağız. Ben bu vesile ile çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Çekmece Köyü Muhtarı Mahir Akhan ise köyün içme suyu sorunu ile yakından ilgilenerek sorunun çözülmesini sağlayan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başta olmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ve İl Genel Meclisi üyelerine teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, AK Parti Tatvan İl Genel Meclis üyeleri Felemez Türkal, Mehmet Ali Akhan ve İbrahim Arslan da köyü ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.