Tatvan’da “Ceviz Yetiştiriciliği” kursu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol gereği, İŞKUR kapsamında düzenlenen eğitim programı kapsamında Tatvan ilçesine bağlı Dalda köyündeki kadınlara yönelik “Ceviz Yetiştiriciliği” kursu düzenlendi. Tatvan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğündeki ziraat mühendislerince verilen eğitim programına toplam 20 kadın katılım gösterdi. Toplam 148 saat süreli kurs kapsamında kadın kursiyerlere konu ile ilgili teorik ve pratik bilgiler verilecek.

Ayrıca köyde ceviz bahçelerindeki hastalık ve zararlıları yerinde incelenerek kursiyerlere mücadele yöntemleri, cevizde kullanılan kimyasal ürünler ile cevizde uygulanması gereken kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Düzenlenen kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, eğitim programının önemine vurgu yaparak; ceviz yetiştiriciliğinde ilçenin önemli bir potansiyelinin olduğunu söyledi. Düzenlenen kurs ile kırsaldaki kadın girişimcilerin güçlendirilmesi ve meslek edinilmesinin amaçlandığını ifade eden Kaymakam Özkan, kadın kursiyerlerin, ceviz yetiştiriciliği kursunda kazandıkları bilgiler ışığında daha bilinçli bir şekilde tarımsal üretim yapacaklarına vurgu yaparak, düzenlenen mesleki eğitim kursunun kırsalda yaşayan kadın çiftçilere hayırlı olmasını diledi.