Tatvan'da çocuklar için oyun gösterisi

Bitlis'in Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından çocuklarına yönelik oyun gösterisi etkinliği düzenlendi.

Sosyal ve ekonomik destek hizmeti alan ailelerin çocuklarına yönelik Tatvan Belediyesi Fuar ve Sergi Salonunda etkinlik düzenlendi. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog Ferhat Polat ve Kurum Müdür Yardımcısı Vekili Cahit Özgenel koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında palyaço, uzun bacak ve çocuklara yönelik oyun gösterileri düzenledi.

Düzenlenen etkinliğe Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan toplam 48 çocuk katıldı.