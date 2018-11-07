İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatvan'da çocuklar için oyun gösterisi

Bitlis’in Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından çocuklarına yönelik oyun gösterisi etkinliği düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından çocuklarına yönelik oyun gösterisi etkinliği düzenlendi.


Sosyal ve ekonomik destek hizmeti alan ailelerin çocuklarına yönelik Tatvan Belediyesi Fuar ve Sergi Salonunda etkinlik düzenlendi. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog Ferhat Polat ve Kurum Müdür Yardımcısı Vekili Cahit Özgenel koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında palyaço, uzun bacak ve çocuklara yönelik oyun gösterileri düzenledi.


Düzenlenen etkinliğe Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan toplam 48 çocuk katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.