Tatvan’da “Çocuklarda Mahremiyet” konulu eğitim

Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Müftülüğünün işbirliği ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen eğitim programı kapsamında Sosyolog Ferhat Polat tarafından “Çocuklarda Mahremiyet” konusunda detaylı bilgiler verildi.

Toplam 95 Kur’an kursu öğretmeninin katılım gösterdiği eğitimlerde “Çocuklarda Mahremiyet” konusunun önemine dikkat çekilerek, yapılması gerekenler üzerine bilgiler sunuldu.

Programa Kur’an kursu öğretmenlerinin yanı sıra Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, Tatvan İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emredin Aydoğan, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ve çok sayıda davetli katıldı.