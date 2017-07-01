Tatvan’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Van Gölü’nün Tatvan sahilindeki İşletme Parkı’nda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Van Gölü Feribot Müdür Vekili Nahit Eyigün’ün açılış konuşmasının ardından kısa bir konuşma yapan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Van Gölü’nün kirliliğine değinerek, kısa sürede önlem alınmaması durumunda ikinci bir Haliç vakası yaşanmasının an meselesi olduğunu söyledi. Aki, “Kabotaj Bayramı 1 Temmuz 1926 tarihinde Kabotaj Kanunu ile yürürlüğe konulan ve bu kanuna göre Türkiye’nin limanları ve sahilleri arasındaki yük, yolcu taşımacılığı bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayraklı gemilerin yapacağı belirtilmiştir. Bugün kıyısında bulunduğumuz Van Gölü, ülkemizin bir değeri olmasına rağmen maalesef bu değeri bulamamakta ve bu güzel göl ellerimizle katledilmektedir. Mezbahaneden akan artıklar gölümüzün üzerini tamamen kaplamış durumdadır. Çok acil bir tedbir almazsak ikinci bir Haliç’i burada göreceğiz” dedi.

Tatvan’ın Van Gölü’ne en fazla kıyısı olan ilçe olduğunu, ancak gölden yeteri kadar faydalanamadıklarını söyleyen Tavan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, “Ülkemiz 3 tarafı denizlerle kaplı olması ve Van Denizi dediğimiz Van Gölü’nden yeterince nasibimizi aldığımızı söyleyemeyiz. Önümüzde Van Gölü, arkamızda yeşil dağlarımız olmasına rağmen gölden yeterince istifade edemiyoruz ve su sporlarından tutunda her türlü aktiviteyi yapma konusunda eksikliklerimiz var. Van Gölü’ne ve çevreye sahip çıkma konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz, belediye olarak Van Gölü’ne akan her türlü kirliliğin önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da, bölgenin kalkınması için öncelikle huzurun olması gerektiğini, bunu da birlik olarak gerçekleştirebileceklerini dile getirdi. Kaymakam Özkan, bölgenin güzelliklerinden ve yapılacak yatırımlarından bahsederek, şunları söyledi;

“Bütün bunların yapılabilmesi için bölgenin huzura ihtiyacı var. Bugün jandarmamız, polisimiz ve güvenlik güçlerimiz maalesef kendi dağlarımızda eşkıya peşinde koşuyorlar. Polisimiz bugün sokaklarımızda kendini ‘milis’ diye tanımlayan, yanımızda duran, resim çektiren, milletin aşından ekmeğinden yiyen, yanında yürüyen, yeri geldiğinde de gidip eşkıyaya yardım eden çakal tayfanın peşinde koşuyor. Vaziyetimiz maalesef bu. Ama daha iyiye gideceğiz. Nasıl gideceğiz. Hep beraber. Sokağımıza, mahallemize, dağımıza, yaylamıza, ovamıza, bizim olana, namusumuza sahip çıkacağız. Haine, haşarata fırsat vermeyerek. Bunu biz yapacağız. Sahip çıkarak, sahiplenerek yapacağız. Vatana sahip çıkmak sadece asker veya polis olup, eline silah almakla olmaz. Sokağa, insana, okula, denize sahip çıkmaktır, vatana sahip çıkmak. Biz mezbahanenin atıkları ile denizi kirletiyoruz. Bu bize yakışmıyor. Sorduğumuzda ‘Müslüman’ız elhamdülillah’ diyoruz. Ama belediyemiz sokaklardan çöp toplamaya yetişemiyor. Hani temizlik imandan geliyordu. Hani temizlik bizim fıtratımızda vardı. Hani temizlik bizim her şeyimizdi. Arkadaşlar biz bazı şeyleri söylediğimiz gibi yapmak zorundayız. Denizimize, çevremize, çehremize daha çok dikkat etmeliyiz.”

Yapılan konuşmaların ardından 9 ayrı ilden gelen halkoyunları ekiplerinin gösterileri ve yerel sanatçıların söyledikleri şarkılarla program sona erdi.

Düzenlenen etkinliklere Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldılar.