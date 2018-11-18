Tatvan'da doğa yürüyüşü

Tatvan ilçesine bağlı Adabağ Köyü Beştaş Mezrası İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. TEMA Vakfı Tatvan Temsilcisi ve aynı zamanda sınıf öğretmeni Merve Şimşek gözetiminde doğa yürüyüşü yapan minik öğrencilerin hem doğayla tanışmaları sağlandı hem de doğa sevgisinin aşılanmasına katkıda bulunuldu.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren TEMA Vakfı Tatvan Temsilcisi Merve Şimşek, öğrencilerin doğa ile iç içe olmasının önemine vurgu yaptı. Doğa sevgisinin temelden alınan, aslında bir tür eğitim olduğuna dikkat çeken Şimşek; çocuklarda bu bilincin yerleşmesi adına ciddi özverilerde bulunulması gerektiğini dile getirdi.

Aynı zamanda doğa ile eğitiminin bir bütün olduğunu kaydeden Merve Şimşek, ekolojik dengenin en önemli unsurunun ‘insan' olduğunu belirterek, önümüzdeki dönem TEMA faaliyetlerinin artacağını kaydetti.