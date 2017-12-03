Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 11:14

Tatvan’da "Erken yaşta evlilik" semineri düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından "Erken yaşta evlilik" konulu bir seminer düzenlendi.

Tatvan’da

03 Aralık 2017 11:14


Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde sosyal çalışmacı Sibel Eren tarafından erken yaşta evliliğin getirdiği sorunlar anlatıldı. Daha sonra kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, konunun hassasiyeti ve önemine vurgu yaptı. "Erken yaşta evlilik" seminerleri vererek çocukları bu konuda bilinçlendirip; okul hayatlarına devam edebilmelerini sağlayarak, erken yaşta evliliklerin önüne geçebilmeyi amaçladıklarını kaydeden Kaymakam Özkan, "Çocuklarımızın hayatınızdaki temel önceliğiniz eğitimlerini tamamlamak olmalıdır. Erken yaştaki evlilikler bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Erken yaştaki evlilikler hem çiftleri, hem ailelerini hem de toplumu kısa ve uzun vadede büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacağının özellikle altını çizmek istiyorum. Bu nedenle gerek toplum ve gerekse aileler olarak bu konuya gereken hassasiyeti ve önemi vererek bu konuda duyarlı olmamanız gerekmektedir. Yoksa gözümüzden bile sakınarak bin bir emekle büyüttüğümüz çocuklarımızı kendi elimizle içinden çıkılmaz bir sorunun içine atmış oluruz. İnşallah bizler bu konuda daha bilinçli olur ve bu bilinçle davranırsak çocuklarımıza daha güzel bir hayat armağan etmiş oluruz. Bu vesileyle de seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor’ seminerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
7
°
C
Sisli
  • Pazar
    Sisli
    7°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    8°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç