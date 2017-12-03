Tatvan’da "Erken yaşta evlilik" semineri düzenlendi

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde sosyal çalışmacı Sibel Eren tarafından erken yaşta evliliğin getirdiği sorunlar anlatıldı. Daha sonra kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, konunun hassasiyeti ve önemine vurgu yaptı. "Erken yaşta evlilik" seminerleri vererek çocukları bu konuda bilinçlendirip; okul hayatlarına devam edebilmelerini sağlayarak, erken yaşta evliliklerin önüne geçebilmeyi amaçladıklarını kaydeden Kaymakam Özkan, "Çocuklarımızın hayatınızdaki temel önceliğiniz eğitimlerini tamamlamak olmalıdır. Erken yaştaki evlilikler bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Erken yaştaki evlilikler hem çiftleri, hem ailelerini hem de toplumu kısa ve uzun vadede büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacağının özellikle altını çizmek istiyorum. Bu nedenle gerek toplum ve gerekse aileler olarak bu konuya gereken hassasiyeti ve önemi vererek bu konuda duyarlı olmamanız gerekmektedir. Yoksa gözümüzden bile sakınarak bin bir emekle büyüttüğümüz çocuklarımızı kendi elimizle içinden çıkılmaz bir sorunun içine atmış oluruz. İnşallah bizler bu konuda daha bilinçli olur ve bu bilinçle davranırsak çocuklarımıza daha güzel bir hayat armağan etmiş oluruz. Bu vesileyle de seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor’ seminerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.