Tatvan'da Fuat Sezgin anısına etkinlik düzenlendi

Dr. Fuat Sezgin anısına, Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İlçe merkezindeki Fuat Sezgin Anadolu Lisesi tarafından, Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Prof. Dr. Fuat Sezgin Doğum Günü” etkinliğine Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Dr. Fuat Sezgin'in hayatı anlatıldı. Ardından slayt gösterileri yapıldı ve etkinlikler düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Kaymakam Özkan, etkinlikte emeği olan okul idaresi ile öğrencilere teşekkür etti.