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23 Temmuz 2018 12:42

Tatvan’da futbol turnuvası

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 50.

Tatvan’da futbol turnuvası

23 Temmuz 2018 12:42

’si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali kapsamında esnaflar ve mahalleler arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.


Tatvan Belediyesi tarafından fuar alanındaki halı sahada yapılan futbol turnuvası 1 Temmuz’da başladı. Turnuvaya 12 mahalle takımı ile 20 esnaf takımı katılım gösterdi. İki kategoride yapılan turnuvadaki esnaf grubunda Sefa Hamamı Takımı birinci, Sanayi-2 Takımı ikinci, Vip13 Turizm Takımı ise üçüncü oldu. Esnaf-9 takımı ise centilmen takım olarak seçildi. Mahalle grubu arasında ise, Tuğ Mahallesi Takımı birinci, Sahil Mahallesi Takımı ikinci, Fuar Mahallesi Takımı üçüncü olurken, Pınarbaşı Mahallesi Takımı da centilmen takım olarak seçildi.


Futbol turnuvasında derece alan takımlara, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran tarafından kupa ve madalya verildi.


Turnuva hakkında değerlendirmede bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “Fuar etkinlikleri kapsamında 2 kategoride düzenlenen futbol turnuvasına toplam 32 takım katılım gösterdi. Yoğun ilgi gören turnuvada birbirinde güzel maçlar sergilendi. Turnuvada emeği olan Tatvan Belediyesi Fuar Futbol Komitesi üyelerine ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Bitlis Bölge Hakemlerine, katılımlarından dolayı esnaflarımıza, mahalle muhtarlarına ve burada isimlerini sayamadığımız herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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