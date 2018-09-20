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Tatvan'da Gazilere anlamlı ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle hasta gazilere ziyaret gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle hasta gazilere ziyaret gerçekleştirildi.


Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mesut Karaman ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Emreddin Aydoğan tarafından 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen ziyaretlerde hem gazilere acil şifalar dileğinde bulundu, hemde sorun ve sıkıntıları dinlendi. Gaziler ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

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