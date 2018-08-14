Tatvan’da gıda denetimleri yapıldı

Tatvan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde yapılan denetimlerde kurullara uymadığı tespit edilen işletmelere ceza kesildi. Denetimler kapsamında 2018 yılı içerisinde 510 gıda işletmesinde denetim yapılırken, 10 işletmeye ceza kesildiği belirtildi. Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gıda denetimlerinin sıkıştırıldığını söyledi.

Halkın güvenli gıda tüketebilmesi için ilçedeki gıda denetimlerinin aralıklarla devam edeceğini belirten Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki 510 market, kasap, şarküteri, lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin denetlenerek, yaklaşık 10 işletmeye kayıtsızlık ve izlenebilirlikten dolayı ceza kesildiğini belirtti. Bayram öncesi denetimlerin sıklaştığını ifade eden Kaymakam Özkan, “Gıda kontrol ekiplerince, gıda güvenilirliğine yönelik yapılan rutin denetimler, riske dayalı denetim programı esas olmak üzere yapılırken, her denetim sonrası gıda kontrol uzmanları tarafından işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre belirlenen risk kategorisi, geçmiş denetim kayıtları ve işletmenin hijyen yönetimi gibi bilgiler göz önüne alınarak her bir işletme için riske dayalı denetim sıklığı belirlenmekte ve bir sonraki denetim bu sıklık doğrultusunda yapılmaktadır. Böylece denetimlerin etkinliğinin artması sağlanmaktadır. Rutin yapılan denetimlerin yanında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen şikayetlerle ilgili olarak da kontrol ve denetim faaliyetleri devam etmektedir. Bayram öncesi olmasından dolayı temizlik ve hijyen ön planda tutularak denetimler daha da sıklaştırıldı” diye konuştu.