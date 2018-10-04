Tatvan'da gıda ürünleri ve fiyat listeleri denetlendi

Bitlis'in Tatvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tatvan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünleri ve fiyat listelerini denetledi.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “Belediyemiz zabıta ekipleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde gıda üretimi yapan yerler ile toplu tüketimin olduğu yerler aralıklarla denetleniyor. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle denetimler titizlikle yapılıyor. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ilçedeki marketlerde ve gıda satışı yapılan yerlerde ürün etiket fiyat listesi sık sık kontrol ediliyor” dedi.

Halkın güvenli gıda tüketebilmesi için ilçedeki gıda denetimlerinin devam ettiğini belirten Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban da, 2018 yılı içerisinde ilçedeki 531 gıda işletmesine 680 denetim gerçekleştirildiğini söyledi. Rutin yapılan denetimlerin yanı sıra, ilçe müdürlüğüne yapılan şikayetler ve Alo 174 Gıda Hattına yansıyan şikayetlerin değerlendirildiğini ifade eden Kurban, “İlçe müdürlüğümüz gıda kontrol ekiplerince gıda satışı yapılan market, kasap, şarküteri ve benzeri yerler ile toplu tüketim olduğu lokanta, restoran, cafe ve gıda üretim konusunda faaliyet gösteren işletmelerde gıda güvenilirliğine yönelik yapılan rutin denetimler, riske dayalı denetim programı esas olmak üzere yapılmaktadır. Her denetim sonrası gıda kontrol uzmanları tarafından işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre belirlenen risk kategorisi, geçmiş denetim kayıtları ve işletmenin hijyen yönetimi gibi bilgiler göz önüne alınarak, her bir işletme için riske dayalı denetim sıklığı belirlenmekte ve bir sonraki denetim bu sıklık doğrultusunda yapılmaktadır. Böylece denetimlerin etkinliğinin artması sağlanmaktadır. Rutin yapılan denetimlerin yanında, ilçe müdürlüğüne gelen şikayetler ve Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan şikayetler değerlendirilmektedir. Belli dönemlerde zabıta ekiplerinin katılımlarıyla kontrol ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Yapılan denetimlerde gerekli hijyen koşullarını sağlamayan işletmelere 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında cezai işlemlerin uygulanacağı hatırlatılmaktadır” diye konuştu.