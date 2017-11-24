Tatvan’da girişimcilik kursu

TATSO konferans salonunda KOSGEB Eğitmeni Rahime Yılmaz Acet tarafından verilen kursa, girişimci adayları yoğun ilgi gösterdi. Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı gibi başlıca konuların ele alınacağı kurslar, 4 gün sürecek olup, başarıyla tamamlayan girişimcilere ise sertifika verilecek.

Düzenlenen kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan BİGİAD Bitlis Şube Başkanı ve İMO Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin, BİGİAD ve İMO’nun TATSO işbirliği ile açacağı kurslardan 25 kişilik birinci kursun başladığını söyledi.

Toplamda 4 kurs açılacağını ve açılacak olan kurslardan toplam 100 girişimci adayının faydalanacağını kaydeden Cengiz Şahin, “Girişimcileri iş kurmaları konusunda bilgilendirmek, eğitmek, cesaretlendirmek ve desteklemek amacıyla BİGİAD ve İMO olarak TATSO işbirliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimi kursu açtık. Girişimcilik kursu adı altında katılımcılara işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanma konularında 4 gün sürecek olan toplam 32 saatlik eğitim verilecek. Bu kapsamda 20 Kasım’da başlayan ilk kursumuzun ardından ikinci kursumuz ise 27 – 30 Kasım, üçüncü kursumuz 4 – 7 Aralık ve dördüncü kursumuz ise 11 – 14 Aralık tarihleri arasında başlayacak. İhtiyaç ve talep olması durumunda da yeni kursların açılması için girişimlerimiz devam edecektir. İnşallah bu kursları başarı ile tamamlayacak olan girişimcilerimiz sayesinde yeni girişimcilerin önü açılarak, açılacak olan bu yeni iş yerleri ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.