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Tatvan'da Güvenlik Korucusu alımı için fiziki yeterlilik mülakatı yapıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde görev yapacak olan 34 güvenlik korucusu alımı için fiziki yeterlilik mülakatı yapıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapacak olan 34 güvenlik korucusu alımı için fiziki yeterlilik mülakatı yapıldı.


Tatvan Tuğ Ortaokulu Spor Salonunda yapılan mülakatta adaylar, ilk olarak fiziki yeterlilik sınavına tabi tutuldu. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar daha sonra ise ikinci aşama olan genel kültür ve genel yetenek mülakatına tabi tutulacak. Her iki mülakattan başarılı olan toplam 34 aday Tatvan'a bağlı köylerde göreve başlayacak. Yapılan mülakatları yerinde takip eden İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, tüm adaylara başarı dileğinde bulundu. İki aşamada gerçekleştirilecek olan mülakatlarda adayların ilk mülakatta koşu, şınav ve mekik gibi bedensel aktivitelerinin sınanacağını, ikinci mülakatta ise sözlü olarak genel kültür ve genel yetenek mülakatına tabi tutulacağını belirten Kaymakam Özkan, her iki mülakatı başarıyla geçen adayların ilçeye bağlı köylerde göreve başlayacağını ifade etti.

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