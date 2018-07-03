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03 Temmuz 2018 13:29

Tatvan’da halk oyunları yarışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 50.

Tatvan’da halk oyunları yarışması

03 Temmuz 2018 13:29

’si düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali kapsamında ‘Halk Oyunları Yarışması’ düzenlendi.


Samsun, Hayat, Malatya, Bingöl, Mardin, Kilis, Erzurum, Diyarbakır, İzmir, Hakkari, Batman, Ankara ve Bitlis Tatvan olmak üzere toplam 13 ilin katılımıyla Tatvan Fuar alanında düzenlenen yarışma, renkli görüntülere sahne oldu. Her ilin kendi yöresine ait halk oyununu sergilediği yarışma, izleyenlerden de büyük beğeni topladı. Düzenlenen yarışmada Erzurum Kültür Turizm Gençlik Spor Kulübü birinci, Diyarbakır Kültür Merkezi Gençlik Spor Kulübü ikinci, Malatya Aspuzu Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu. Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik Spor Kulübü ise mansiyon ödülü aldı.


Yarışmada derece alanların ödülleri Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Umut Özekinci ve Disiplin Kurulu Üyesi Ali Eskin ile Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Maşallah Sönmez tarafından verildi.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışma; ödül töreni, çekilen halaylar ve sonrasında düzenlenen sanatçı Ufuk Özel konseri ile sona erdi.




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