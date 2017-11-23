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23 Kasım 2017 09:07

Tatvan’da ‘halk’ toplantısı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen halk toplantıları kapsamında mahallesi sakinlerinin sorun ve sıkıntıları dinlendi.

Tatvan’da ‘halk’ toplantısı

23 Kasım 2017 09:07


İlgili kurum amirleriyle birlikte bu haftaki halk toplantısında ilçenin Fatih Mahallesi taziye evinde mahallesi sakinleri ile bir araya gelen İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy, sorun ve sıkıntıları dinledi. Vatandaşlar tarafından aktarılan talep ve sorunları bir bir not alan Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy, iletilen sorun ve sıkıntıların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.


Gerek mahallelerdeki ve gerekse köylerdeki vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek ve dinlemek için bu tür toplantılara devam edeceklerini belirten Kaymakam Özkan, iletilen şikayet, istek ve önerilerin yakın takipçisi olacaklarını dile getirdi.


Başkan Aksoy ise, belediyenin yürütmüş olduğu çalışmalarla ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:


“Doğalgaz çalışmalarında sona geldik. Su ve Kanalizasyon altyapı çalışmalarımız Cumhuriyet Mahallesi’nde devam ediyor. Kısa süre sonra tamamlamayı hedefliyoruz. Bir şehrin altyapısı yoksa, istediğiniz kadar üst yapı yapın, hiçbir değeri olmayacaktır. Ayrıca hiçbir belediye başkanı kolay kolay altyapı işine girmez, neden çünkü onca parayı toprağa gömüyorsunuz. Yani yerin altında o hizmet görünmüyor. Tozu toprağı ise cabası, her nimetin bir külfeti vardır. Biz belediye olarak altyapının bitirildiği her sokağın, mahallenin yolunu kilitli parke taşı ile döşeyeceğiz. İnşallah ilçemizin tüm yollarını kısa sürede yeniden yapmış olacağız. Vatandaşlarımızdan bu konuda sabır göstermelerini diliyorum.”




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