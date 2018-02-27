Tatvan’da “Halk” toplantısı

Tatvan ilçe merkezinde bulunan bir çay evinde düzenlenen toplantında, ilgili kurum amirleriyle birlikte ilçe sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlar tarafından iletilen sorun, sıkıntı ve talepleri bir bir not alan Kaymakam Özkan; sorun, sıkıntı ve talepler için ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verdi.

Toplantıda ilçe sakinleriyle oldukça sıcak bir diyalog kuran Kaymakam Mehmet Ali Özkan, iletilen sorun ve sıkıntıların ivedi şekilde çözüleceğini söyledi.

Toplantılar sayesinde ilçe sakinlerinin sorun, sıkıntı, talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduklarını kaydeden Kaymakam Özkan, bu tür toplantılarında sıklıkla devam edeceğini ifade etti.