Tatvan’da halkoyunları yarışması

Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 49.’su düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada, takımlar dereceye gitmek için hünerlerini sergiledi. Farklı yörelerin oyunlarının sergilendiği yarışma oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun ilgi gören yarışma sonunda rakiplerini geride bırakan Diyarbakır takımı birinci, Malatya takımı ikinci, Hakkari takımı ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda tüm takımlara katılım belgesi verilirken, dereceye giren takımlara ise ödülleri Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Meclis Başkanı İhsan Bakırhan ile Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Şube Başkanı ve TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin ve diğer davetliler tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, yarışmaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, dereceye giren takımları tebrik etti. Tatvan olarak fuarın ikinci gününde güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Aksoy, emeği geçenlere ise teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen yarışma; davetliler ve izleyicilerin folklor ekipleriyle hep birlikte halay çekmesiyle sona erdi.

Yarışma programına Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, TATSO Meclis Başkanı İhsan Bakırhan, BİGİAD Şube Başkanı ve TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, STK temsilcileri, kurum amirleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.