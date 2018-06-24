Tatvan’da hastalar hasta nakil araçlarıyla oy kullanımına götürüldü

Dönem Milletvekili Genel seçimi için oy kullanmak isteyen hastalar ve engelliler hasta nakil araçlarıyla oy kullanımına götürüldü.

İkisi seyyar olmak üzere 180 sandıkta toplam 154 bin 181 seçmenin oy kullanacağı Tatvan ilçesinde oy kullanma işlemleri ilçe merkezi ve köylerde sorunsuz şekilde devam ediyor. Oy kullanma işlemleri için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. Hastalık yada engelleri sebebiyle sandık başın gidemeyen bazı hastalar için ise seyyar sandıklar ayağına görülürken, Tatvan Devlet Hastanesinde yatan bazı hastalar ise hasta nakil araçlarıyla oy kullanımına götürüldü. Bazı engelli vatandaşlar da seçim heyecanının yaşandığı bu günde vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için kendi imkanlarıyla sedye ve tekerlekli sandalyelerle oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullandı.

“Hastalar, hasta nakil araçlarıyla oy kullanımına götürüldü”

Hasta nakil araçlarıyla oy kullanımına götürülen hastalarla ilgili açıklamada bulunan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren, hastanede yatan hastalardan 28 hastanın oy kullanımına gitmek için kendilerine başvurduğunu söyledi. Şuana kadar başvuran hastalardan 16’sının oy kullanacakları okullara transfer edildiği ifade eden Başhekim Eren, “Çeşitli hastalıklardan dolayı hastanemizde yatan hastalarımızın oylarını kullanabilmeleri için hasta nakil araçlarımızı görevlendirdik. Hastalarımız hemşire ve sağlık personellerimiz eşliğinde oy kullanacakları okullara transferleri sağlanıyor. Ayrıca arkadaşlarımız ihtiyacı olan hastalarımıza tekerlekli sandalye ile oylarını kullanacakları sandığa kadar eşlik ediyorlar. Akabinde hastaneye yada evlerine transferlerini sağlıyoruz. Talep eden bütün hastalarımızın transferlerini gerçekleştirmek için personellerimiz çalışmaya devam ediyor. Şuana kadar 16 hastamızın transferini gerçekleştirdik. Bize gelen talep şuan için 28 hasta. İnşallah bu günün oy kullanma saati bitimine kadar oy kullanma işlemlerini tamamlamış olacağız” diye konuştu.

Oy kullanmak üzere hasta nakil aracıyla Tatvan Devlet Hastanesinden alınarak hasta olan yakını ile birlikte Hizan’a gönderilen hasta yakınlarından İsmail Karabaş, kendilerine tahsis edilen hasta nakil aracı sayesinde hastanede yatan hasta yakını ile birlikte Hizan’a oy kullanmaya gidip oylarını kullandıktan sonra geri hastaneye geleceklerini ifade etti. Öte yandan kendi imkanlarıyla tekerlekli sandalye ile Tuğ Ortaokuluna oy kullanmaya gelen engelli vatandaşlardan Fatma Çoban ise, bir engelli olarak gelip oyunu kullandığını söyledi. Daha güzel, daha aydınlık ve daha huzurlu bir gelecek temennisinde bulunan Fatma Çoban, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, ilçe genelindeki oy kullanma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ediyor.