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Tatvan'da "Hazreti Peygamber ve Gençlik" paneli

Bitlis’in Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu panel düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu panel düzenlendi.


Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen panel, Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenendi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen panelde, katılımcılar tarafından "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konuları anlatıldı.


Panel sonrası kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, panelin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Panelin önemine vurgu yapan Kaymakam Özkan, “Bizleri bu günlere kavuşturan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Yüce Mevla bu dünyada Peygamber Efendimizin izinden, ahirette de nurlu yüzünden ayırmasın. Bu vesile ile Mevlid-i Nebi Haftası'nın şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” dedi.


Düzenlenen programa Kaymakam Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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