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15 Mayıs 2018 10:23

Tatvan’da “Hepimiz Türkiye’yiz” programı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından “Hepimiz Türkiye’yiz” konulu bir program düzenlendi.

Tatvan’da “Hepimiz Türkiye’yiz” programı

15 Mayıs 2018 10:23


Çok sayıda davetlinin katılımıyla Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Açılış konuşmaları ile start alan etkinlik, “15 Temmuz, Vatan İçin” konulu belgesel gösterimi ile devam etti. Büyük beğeni toplayan etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.


Düzenlenen etkinliğe Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.




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