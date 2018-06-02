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02 Haziran 2018 13:49

Tatvan’da "İdeal gençlik ve dava taşı" konulu konferans düzenlendi

Merkez Valisi Adnan Yılmaz tarafından Bitlis’in Tatvan ilçesinde "İdeal gençlik ve dava taşı" konulu bir konferans düzenlendi.

Tatvan’da

02 Haziran 2018 13:49


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen konferans kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Merkez Valisi Adnan Yılmaz "İdeal gençlik ve dava taşı" adlı kitabından bölümler aktardı. En büyük idealinin, inançlı ve milli değerlerle donanmış aynı zamanda çok çalışkan ve zamanın gerektirdiği teknik ve ilmi bilgilerle mücehhez bir gençliğin yetiştirilmesi olduğunu kaydeden Vali Yılmaz, daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Düzenlenen konferans Merkez Valisi Adnan Yılmaz’ın kaleme alıp Necip Fazıl Kısakürek’i anlattığı "İdeal gençlik ve dava taşı” isimli kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etmesi ile sona erdi.


Öte yandan, Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da, günün anısına Merkez Valisi Yılmaz’a filografi sanatıyla el işlemeli olarak yapılan Türk bayrağı tablosunu hediye ederek, kendisine verdiği konferanstan ve milli manevi değerlerimize sahip çıkmasından dolayı teşekkürlerini iletti.




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