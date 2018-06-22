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22 Haziran 2018 10:26

Tatvan’da "İmar Barışı" toplantısı

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “İmar Barışı” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tatvan’da

22 Haziran 2018 10:26


Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında ilk olarak ’İmar Barışı’ ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Akabinde ise imara aykırı ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve ‘İmar Barışı’ ile ilgili konunun detayları konuşuldu.


Düzenlenen toplantıda konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ’İmar Barışı’ ile ilgili konunun önemine dikkat çekti. İhtilaflı olan imar konularının giderilmesi için ‘İmar Barışı’nın çok önemli bir adım ve fırsat olduğunu kaydeden Kaymakam Özkan, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.


Çevre ve Şehircilik Bitlis İl Müdürlüğü yetkilileri ise, ‘İmar Barışı’ konusunda vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla müdürlük bünyesinde personel görevlendirildiğini, bu personellerin başvuran vatandaşlara her türlü bilginin aktarılması noktasında yardımcı olacağını ifade ettiler.


Düzenlenen toplantı, soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.




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