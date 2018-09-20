Tatvan'da işyeri denetimleri yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan toplu tüketim işyerlerinde et denetimleri yapıldı.

Tatvan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, son zamanlarda şarbon hastalığının gündemde olması sebebiyle ilçe halkının güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerini sıklıkla devam ettiriyor. Tatvan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından Tatvan Belediyesi Başkanlığı Belediye Zabıta Amirliği ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında kırmızı et kullanan dönerci, lokanta-restoran, kebapçı, fast-food ve benzeri toplu tüketim yapılan işletmelerde resmi kontroller yapıldı. Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, denetimlere devam ettiklerini söyledi. İlçe genelindeki denetimleri sıklaştırdıklarını ifade eden Kurban; "Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Gıda Kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde “Ahırdan sofraya” gıda güvenliği yaklaşımıyla ilçemiz işletmelerinde izlenebilirlik şartlarının sağlanmasına dikkat çekildi. Bununla ilgili olarak; hayvanların nereden geldiği, nerede kesildiği, kim tarafından ve hangi şartlarda restoranlara ulaştırıldığı konularında ispat sağlayacak bilgilerin (kesim raporu, fatura, sevk irsaliyesi gibi) düzenli dosya tutulmak suretiyle hazır bulundurulması gerektiği konularında işletme yetkililerine bilgilendirme yapıldı. Düzenli aralıklarla rutin yapılan denetimlerin yanında özellikle et kontrolüne dayalı denetimlerin sıklaşacağına değinildi. 5 bin 996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, izlenebilirlik şartlarını sağlayamayan üretim, toplu tüketim ve satış yapan işletmelere cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı" dedi.