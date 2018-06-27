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27 Haziran 2018 08:43

Tatvan’da kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında kursu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler sertifikalarını aldı.

Tatvan’da kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

27 Haziran 2018 08:43


Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen okuma-yazma seferberliği kapsamında açılan kurslar mezun vermeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı Yoncabaşı köyünde açılan birinci ve ikinci kademe okuma-yazma kurslarını başarıyla tamamlayan 32 kadın kursiyer köyde düzenlenen sertifika dağıtım töreniyle sertifikalarını aldı. Törende kısa bir konuşma yapan kurs öğretmeni Mihraç Kulu, köy çocuklarına eğitim vermenin her zaman mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, aynı zamanda velilere de okuma yazma öğretmenin gururu içinde olduklarını söyledi.


Köyde düzenlenen belge dağıtım törenine Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ile kursiyerler katıldı.




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