Tatvan’da kadınlara yönelik eğitim semineri

Daha öncesinde ‘olumlu-olumsuz anne baba tutumları, madde bağımlılığı, çocuk evlilikleri, çocuk ihmal ve istismarı ile kanser türleri’ konuları üzerine ilçe merkezi ve bazı köylerde verilen eğitimlere bu kez ise Tatvan Sosyal Mahallesi ve ilçeye bağlı Yediveren köyünde devam edildi. Tatvan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerinden Sosyal Çalışmacı Sibel Eren tarafından verilen eğitimler kapsamında ilçenin Sosyal Mahallesi Kur’an Kursunda düzenlenen eğitimde kadınlara ‘çocuk evlilikleri, çocuk ihmal ve istismarı, olumlu-olumsuz anne baba tutumları, madde bağımlılığı’ konuları, ilçenin Yediveren Köyü Camii’nde düzenlenen eğitimde ise köyün kadınlarına yönelik ‘çocuk evlilikleri, çocuk ihmal ve istismarı’ konularında eğitimler verildi.

Kadınların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin amaçlandığı eğitimler kapsamında Sosyal Mahallesi’nde 100, Yediveren köyünde ise 30 kadın olmak üzere toplam 130 kadına eğitim verildi.

Ayrıca, kadınların merak ettiği konular ile ilgili bilgi verilerek, soruları cevaplandırıldı. Çalışma kapsamında bu tür eğitimlerin verilmeye devam edeceği belirtildi.