Tatvan'da kafatası ameliyatı

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde 22 aylık çocuğa halk arasında ‘kayık kafa' olarak bilinen ve tıp dilinde skafosefali olan kafatası ameliyatı yapıldı.

400 yataklı hastanede başarılı bir şekilde şekil bozukluğu ameliyatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Gezer, “Hastamız Serhat Ercek, Hizan'dan bize kafatası şekil bozukluğu şikayetiyle getirildi. Yani normale göre daha uzun ve yanlardan basılı bir kafatası. Biz yapılan incelemelerde halk arasında ‘kayık kafa' diye bilinen ve tıbbi adı ile skafosefali olan tanıyı koyduk. Bu hastaya total kafa şekillendirmesinin gerekli olduğunu hasta yakınlarına söyleyerek, ameliyat konusunda bilgilendirdik. Henüz 22 aylık olan bebeğin anne ve babası bu konuda bir ay düşündü ve ameliyata karar verdi. Aile, yaklaşık 2 yaşında olan hastayı bize tekrar getirdiğinde ameliyat hazırlıklarına başladık ve ameliyatımız 2 - 3 saat sürdü. Başarılı geçen ameliyat sonrası hastamız 2 gün yoğun bakımda gözetim altında tutuldu ve ardından servise aldık. Ameliyatın 12 veya 13'üncü gününde taburcu etmeyi planlıyoruz. Şu an çocuğun genel durumu iyi, kafa şekli daha düzgün bir hale geldi” dedi.

Bu tür ameliyatlar yapılmadan önce tüm hastaların anestezi uzmanının onayından geçtiğini ve hastanın ameliyat olmasında bir engel olup olmadığına bakıldığını belirten Op. Dr. Burak Gezer, “Bu tür kafatası şekil bozukluklarında kafatası yanlardan büyüyemiyor, ön ve arkadan büyüyor. Görüntü olarak da total kafa şekillendirmesi diye adlandırılıyor. Bunu ameliyatla şekillendiriyoruz ve beynin rahat etmesini sağlıyoruz. Bu hastamızın uzun bir kafası vardı, onu 3 santimetre kadar kısalttık. Yapılan ameliyatla kafatasındaki şekil bozukluğu düzeltildi ve beyinin gelişebileceği bir alan oluşturuldu” şeklinde konuştu.

Bu ameliyatların Türkiye'de çok nadir yerlerde yapıldığını söyleyen Gezer, “Biz buraya hizmet için geldik. Burada her türlü ameliyatları yapmaktayız. Bitlis ve ilçelerindeki vatandaşların uzak yerlere gidip maddi manevi sıkıntılar çekmelerine gerek yok. Gönül rahatlığı ile gelip burada ameliyatlarını olabilirler” dedi.

Ameliyat olan 22 aylık Serhat bebeğin babası Ahmet Ercek ise, Hizan'ın Karaağaç köyünde ikamet ettiklerini, ameliyat için Tatvan'a geldiklerini ve hastanedeki ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirterek, başarılı ameliyattan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.