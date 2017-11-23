Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 09:04

Tatvan’da kar yağışı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti tamamen beyaza bürüdü.

Tatvan’da kar yağışı

23 Kasım 2017 09:04


Son bir kaç gündür sağanak yağışların etkili olduğu Tatvan ilçesinde, dün başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Yağışlara bağlı olarak havaların da soğumaya başladığı ilçede; evler, arabalar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. İlçede sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar ise, ev ve iş yerlerinin önlerinin yanı sıra arabalarının üzerlerini temizlemeye çalıştı. Kara hazırlıksız çıkan bazı araç sürücüleri de, yolda ilerlemekte zorlandığı gözlemlendi.


Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi sebebiyle çatıların saçaklarında buz sarkıtları oluşmaya başladı. İrili ufaklı su göletlerinin yüzeyleri donarken, tamamen karla bütünleşen ilçede kartpostallık manzaralar da ortaya çıktı.


Meteorolojiden alınan bilgilere göre; kar yağının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüsün ise devam edeceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
-2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -4°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -4°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç