Tatvan’da kar yağışı

Son bir kaç gündür sağanak yağışların etkili olduğu Tatvan ilçesinde, dün başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Yağışlara bağlı olarak havaların da soğumaya başladığı ilçede; evler, arabalar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. İlçede sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar ise, ev ve iş yerlerinin önlerinin yanı sıra arabalarının üzerlerini temizlemeye çalıştı. Kara hazırlıksız çıkan bazı araç sürücüleri de, yolda ilerlemekte zorlandığı gözlemlendi.

Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi sebebiyle çatıların saçaklarında buz sarkıtları oluşmaya başladı. İrili ufaklı su göletlerinin yüzeyleri donarken, tamamen karla bütünleşen ilçede kartpostallık manzaralar da ortaya çıktı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre; kar yağının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüsün ise devam edeceği belirtildi.