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30 Kasım 2017 09:19

Tatvan’da karla mücadele toplantısı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde karla mücadele toplantısı yapıldı.

Tatvan’da karla mücadele toplantısı

30 Kasım 2017 09:19


Kaymakamlık makamında Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirilen karla mücadele toplantısında alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Kış mevsiminin başlaması nedeniyle tipi, kar yağışı, buzlanma, sis ve heyelan hallerinde yolların kapanması ve trafik güvenliğinin azalması sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı kurumların almaları gereken önlemlerin de belirlendiği karla mücadele toplantısında, gerekli tedbirlerin alınması için talimatlar verildi.


Kaymakam Özkan’ın başkanlığında yapılan toplantıya ilgili kamu kurum amirleri katıldı.




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