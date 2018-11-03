Tatvan'da kedi kurtarma operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan yavru kedi operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Tatvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde refüjde bulunan ağacın dalları arasında sıkışan yavru kedi 30 metre yüksekteki mahsur kaldı. Ağaçta mahsur kalan yavru kedinin sesi çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Kısa sürede kedinin mahsur kaldığı ağacın altında toplanan vatandaşlar kendi çabalarıyla kediyi kurtarmaya çalıştı. Önce kedinin mahsur kaldığı ağacın altına çadır açan vatandaşlar bu şekilde kedinin düşüp yaralanmasının ya da yoldan geçen araçların altında kalmasının önüne geçmeye çalıştı. Kediyi kurtarmak için uzun süre ağaca tırmanmaya çalışan vatandaşların çabası sonuç vermeyince bu kez itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelerek devreye giren itfaiye ekipleri önce anayolun bir şeridini trafiğe kapatarak kedi kurtarma operasyonuna başladı. Bu sırada vatandaşlar da yine ağacın altına çadır açarak olası bir duruma karşı meraklı gözlerle beklemeye başladı. İtfaiye merdiveni ile kedinin mahsur kaldığı ağaca çıkan itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtararak aşağıya indirdi. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kurtarılan yavru kedi yere iner inmez koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Kedinin sesini duyduktan sonra mahsur kaldığını fark ettiklerini belirten Sertaç Alp isimli vatandaş, başarılı bir operasyon sonucu yavru kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti. İlk olarak kendi çabalarıyla kediyi kurtarmaya çalıştıklarını ancak başarısız olunca itfaiyeye haber vermek durumunda kaldıklarını anlatan Alp, "Bu gece buraya gelerek bu yavru kediyi kurtaran itfaiye ekibine teşekkür ediyorum. Bir yavru kedi ağaçta mahsur kalmıştı, hayatı tehlikedeydi. Bizler de kedinin miyavlaması sonucu mahsur kaldığını anladık. Önce kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık. Ancak başarısız olunca bu defa itfaiyeye haber vermek durumunda kaldık. Sağ olsun itfaiye ekipleri de hemen olay yerine geldiler ve müdahale ettiler. Onların müdahalesi ve bizlerin de katkılarıyla mahsur kalan yavru kedi başarılı bir şekilde kurtarılmış oldu" diye konuştu.