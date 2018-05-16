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16 Mayıs 2018 13:32

Tatvan’da KHGB seçimi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) için encümen seçimi yapıldı.

Tatvan’da KHGB seçimi

16 Mayıs 2018 13:32


İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seçimde ilk olarak 2017 yılı bütçe kesim hesabı okundu. Bütçe kesim hesabına itiraz olmaması üzerine Köylere Hizmet Götürme Birliği için encümen seçimine geçildi. Köy muhtarları ve il genel meclis üyelerinin oy kullandığı seçimler sonucunda Sarıdal Köyü Muhtarı Mezher Subaşı 1. asil üyeliğine, eşit oy alan Yelkenli Köyü Muhtarı Medeni Dindar ile Koruklu Köyü Muhtarı Ahmet Sorğuç arasında yapılan kura çekimi sonucunda ise Yelkenli Köyü Muhtarı Medeni Dindar ise 2. asil üye olarak 1 yıllığına birlik meclis üyeliğine seçildi.


İl genel meclisi üyeleri arasında yapılan seçimde ise sadece iki encümen adayı olduğundan kapalı oylama yapılmadan açık oylama yapılarak, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Felemez Türkal ve İbrahim Aslan seçildi.


Yapılan seçimin ardından Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümenliğine seçilen il genel meclisi üyeleri ve muhtarları tebrik ederek, yeni görevlerinde başarı dileğinde bulundu.




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