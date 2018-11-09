Tatvan'da “kış hazırlığı” toplantısı

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında “kış hazırlığı” toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kış öncesi ilçe genelinde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Kış ayının trafik ve eğitim açısından başta olmak üzere sorunsuz şekilde atlatılması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı neticesinde alınması gereken tedbirler tutanak altına alınarak gerekli görev dağılımları yapıldı.

Toplantı sonunda kış hazırlıkları ile ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, kışı sorunsuz atlatmak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını söyledi. Yapılan toplantı neticesinde alınacak tedbirlerin belirlenerek, kurumlar arasında gerekli görev dağılımlarının yapıldığını ifade eden Kaymakam Özkan, “İlçe olarak kışı sorunsuz geçirmek için son hazırlıkları ve tedbirleri gözden geçirmek adına toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda gerekli bir takım tedbirler alarak, kurumlar arası görev dağılımını yaptık. İnşallah aldığımız ve alacağımız tedbirlerle bu kışı da sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda kış hazırlıklarında görev alacak tüm kurumlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.