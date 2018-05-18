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18 Mayıs 2018 09:54

Tatvan’da “KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı” toplantısı düzenlendi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bitlis İl Müdürlüğü ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından ilçede “KOBİ-GEL-Kobi Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tatvan’da “KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı” toplantısı düzenlendi

18 Mayıs 2018 09:54


TATSO’nun konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısı kapsamında KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğü Proje Uzmanı Kürşat Köse tarafından imalatçı firmalara yönelik sağlanan destek programı ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. KOBİ-GEL projesinin detayları ile ilgili bilgiler veren KOSGEB Uzmanı Kürşat Köse, hibe ve destek programlarının 5 ayrı sektöre yönelik olduğuna dikkat çekerek, proje teklif çağrılarına proje başvurularının KOSGEB online başvuru sistemi üzerinden 24 Nisan-22 Haziran 2018 tarihlerinde alınacağını söyledi. Destek verilen sektörler, desteklenen gider türleri ve başvuru koşullarıyla ilgili bilgiler de veren KOSGEB Uzmanı Kürşat Köse, “İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300 bin, KOBİ beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmaz. İmalat sanayi işletmelerinin faaliyet konusu ile ilgili tereddüt hasıl olduğunda, Sanayi Sicil Belgesi ibraz edilmesi ayrıca talep edilebilecektir. Tüm işletmeler için: 2017 yılında bilanço usulü defter tutulması ve 2017 kurumlar vergisi beyannamesi veya Gelir vergisi beyannamesi ibraz edilmesi zorunludur. Önerilecek proje bütçesi, işletmenin 2017 net satış hasılatını geçemez. KOBİ-GEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin kurul kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz. Henüz süreci sonuçlanmamış KOBİ-GEL projesi olanlar bu çağrı kapsamında başvuru yapamaz. Toplam destek üst limiti 1 milyon TL olup, bunun geri ödemesiz destek tutarı 300 bin TL, geri ödemeli destek tutarı ise 700 bin TL’dir. Bu anlamda bizlerde destek alabilecek sektörlerde yer alan imalatçı firmalarımızın bu desteklemelerden en üst seviyede faydalanabilmesi için elimizden gelen desteği sunacağız" dedi.


Düzenlenen toplantı soru – cevap bölümü ile sona erdi. Toplantıya TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, TATSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile TATSO üyeleri katıldı.




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